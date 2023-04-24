НАТО проведет встречу министров обороны альянса

НАТО проведет 10 мая в Брюсселе встречу министров обороны стран - членов альянса. Решение об этом было принято в понедельник в ходе видеоконференции глав оборонных ведомств стран НАТО и Швеции, говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении.

"Министры обороны НАТО соберутся на личную встречу в Брюсселе 10 мая", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем подчеркивается, что министерская видеоконференция была посвящена "обсуждению продолжающейся работы по военному планированию в рамках коллективной обороны НАТО". Эта работа предпринимается в рамках подготовки к саммиту НАТО в июле в Вильнюсе.

"На саммите в Мадриде летом 2022 года члены альянса договорились ускорить процесс реализации стратегии НАТО по одновременным обороне и сдерживанию. Военные власти стран альянса готовят привязанные к географии планы, как альянс будет обороняться и осуществлять сдерживание против двух угроз, указанных в Стратегической концепции альянса 2022 года: России и террористических групп", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "эти планы потребуют новой структуры сил НАТО". "Их численность и типы вооружений, а также организационная структура, равно как и их командные структуры должны быть адаптированы, - подчеркивается в документе. - В дополнение страны НАТО работают над реализацией новой модели сил НАТО с целью обеспечить больше подготовленных сил на постоянной основе".

"Реализация стратегии одновременных обороны и сдерживания означает, что национальные военные планы государств НАТО должны быть еще более интегрированы, чем раньше", - подчеркивается в заявлении.