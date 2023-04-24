https://news.day.az/world/1558347.html Высказывания Байдена о т.н. «геноциде армян» не имеют юридического значения - Чавушоглу
Высказывания Байдена о т.н. «геноциде армян» не имеют юридического значения - Чавушоглу
Высказывания президента США Джо Байденао так называемом "геноциде армян", не имеют ни смысла, ни юридического значения.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу Tv100.
Он отметил, что после Карабахской победы Азербайджана, увеличилось число стран, желающих признать те события "геноцидом", дабы утешить Армению.
По словам министра, политики пытаются использовать в своих интересах подобные исторические вопросы. Он также подчеркнул, что, несмотря на призывы Турции, Армения всегда отказывалась от создания совместной комиссии по событиям 1915 года.
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