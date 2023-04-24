Высказывания Байдена о т.н. «геноциде армян» не имеют юридического значения

Высказывания президента США Джо Байденао так называемом "геноциде армян", не имеют ни смысла, ни юридического значения.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу Tv100.

Он отметил, что после Карабахской победы Азербайджана, увеличилось число стран, желающих признать те события "геноцидом", дабы утешить Армению.

По словам министра, политики пытаются использовать в своих интересах подобные исторические вопросы. Он также подчеркнул, что, несмотря на призывы Турции, Армения всегда отказывалась от создания совместной комиссии по событиям 1915 года.