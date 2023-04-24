Стало известно, когда может состоятся встреча президентов РФ, Ирана, Сирии и Турции

Встреча президентов России, Ирана, Сирии и Турции, посвященная нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, может пройти в начале мая.

С таким утверждением выступил в понедельник глав турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Были предложения по датам в мае, которые очень близки к выборам [в Турции]. Было предложение в начале мая, но оно пока что не согласовано, потому что президент Ирана собирался в Сирию. Сейчас ведется работа над датой [встречи]", - подчеркнул он.

Говоря о возможности встречи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, глава МИД Турции отметил, что такая встреча может состояться после выборов 14 мая. На уточняющий вопрос, рассчитывает ли Анкара на переговоры между Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом до выборов, Чавушоглу ответил утвердительно.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Турция не планирует выводить своих военных из Сирии. "Если мы уйдем из этих мест, то террористические организации заполнят эти пробелы. Наша национальная безопасность важнее всего остального, мы платим цену здесь, чтобы наши собственные земли были в безопасности. Мы не имеем претензий на территорию Сирии", - добавил он.