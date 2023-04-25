У посольства России в США женщина оставила два чемодана

Неизвестная женщина оставила в понедельник у посольства России в Вашингтоне два чемодана и скрылась, на место происшествия вызваны сотрудники Секретной службы США, взрывотехники и представители других американских экстренных служб.

Об этом сообщили ТАСС в российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах, передает Day.Az.

"В 12:43 (20:43 GMT+4) женщина азиатской наружности средних лет <...> у главных ворот [посольства на Висконсин-авеню] оставила два чемодана. Возле них находилась порядка восьми минут, потом спокойно покинула место, где оставила свои вещи", - сказали в диппредставительстве, движение по улицам близ которого в настоящее время ограничено.

"Нами незамедлительно была вызвана Секретная служба [США] по этому поводу. Им передана информация с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы внешние данные этой женщины. Сейчас ими проводятся неотложные разыскные мероприятия. Кроме того, вызваны взрывотехники, которые сейчас будут обследовать эти чемоданы на предмет наличия взрывных устройств", - добавили в посольстве.