NASA планирует перестыковать Crew Dragon к другому порту модуля МКС

NASA планирует осуществить перестыковку пилотируемого корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX с зенитного на передний порт модуля Harmony Международной космической станции (МКС) для будущей стыковки к ней грузового корабля Cargo Dragon, сообщила представитель агентства Дина Контелла, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В будущем мы планируем ещё одну перестыковку космического корабля, а именно корабля Crew-6, который мы собираемся переместить с зенитного порта (направленного от Земли) на передний. Это будет сделано того, чтобы освободить порт для стыковки к нему грузового корабля 28-й миссии SpaceX по доставке грузов на станцию, запуск которого планируется на 3 июня", - сказала Контелла в ходе пресс-конференции NASA.

По её словам, "грузовик" доставит на станцию новые солнечные панели iROSA, которые будут установлены на МКС этим летом для модернизации системы её энергоснабжения.

Она объяснила необходимость стыковки корабля именно к зенитному порту тем, что проводить операции по перемещению концевого захвата руки-манипулятора Canadarm-2 к негерметичному грузовому отсеку корабля, где будут находиться батареи, лучше всего, когда корабль пристыкован к зенитному порту.

По плану управления, новые батареи будут установлены астронавтами на ферменной конструкции станции в ходе выходов в открытый космос этим летом.

Многоразовый пилотируемый космический корабль Cargo Dragon-6 американской компании SpaceX был запущен к МКС с помощью ракеты носителя Falcon 9 2 марта этого года. На следующий день, 3 марта, он успешно состыковался с модулем Harmony. На нём на станцию прибыли Стивен Боуэн и Вуди Хобург, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. В общей сложности экипаж корабля будет работать на станции полгода и покинет её в августе-сентябре этого года.