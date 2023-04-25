Стороны конфликта в Судане согласились на прекращение огня

Вооруженные силы Судана и противостоящее им формирование Силы быстрого реагирования (СБР) согласились на 72-часовое прекращение огня, завил в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"После интенсивных переговоров, состоявшихся в течение последних двух суток, вооруженные силы Судана и СБР согласились на перемирие на всей территории станы. Оно начнется в полночь и продлится 72 часа", - говорится в его заявлении.

Блинкен отметил, что США призывают обе стороны не нарушать эту договоренность.

"Мы будем работать со сторонами конфликта в Судане и с нашими партнерами над общей целью - передачей власти гражданскому правительству в Судане", - добавил он.

Предыдущие попытки организовать прекращение огня в Судане, как сообщалось, не принесли успеха.