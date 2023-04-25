Председатель Китая о внешней политике страны

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов углублять дружбу и расширять сотрудничество с другими странами на основе равенства и взаимной выгоды. Об этом он сообщил во время церемонии принятия верительных грамот у послов иностранных государств. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Китай готов углублять дружбу и расширять взаимовыгодное сотрудничество с народами других государств на основе равенства и взаимной выгоды, а также работать над продвижением двусторонних отношений", - сказал он.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что развитие двусторонних отношений между Китаем и какой-либо страной не нацелено против других государств. По его словам, КНР проводит независимую внешнюю политику, а также страна поддерживает право людей со всего мира на свой путь развития.