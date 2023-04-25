https://news.day.az/world/1558389.html Восемь полицейских погибли при взрывах в Пакистане - ВИДЕО
Восемь полицейских погибли при взрывах в Пакистане - ВИДЕО
Восемь полицейских погибли, еще более 20 граждан пострадали в результате двух взрывов, произошедших в полицейском участке в городе Кабал в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы в Twitter поделились кадрами с места событий.
"По меньшей мере 20 человек пострадали при "предположительной атаке террориста" в полицейском участке... в Кабале, Сват", - отмечает канал Geo.
Правоохранители в провинции Хайбер-Пахтунхва переведены в режим "повышенной готовности", уточнил телеканал.
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