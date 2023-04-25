Восемь полицейских погибли при взрывах в Пакистане

Восемь полицейских погибли, еще более 20 граждан пострадали в результате двух взрывов, произошедших в полицейском участке в городе Кабал в Пакистане. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы в Twitter поделились кадрами с места событий.

"По меньшей мере 20 человек пострадали при "предположительной атаке террориста" в полицейском участке... в Кабале, Сват", - отмечает канал Geo.

Правоохранители в провинции Хайбер-Пахтунхва переведены в режим "повышенной готовности", уточнил телеканал.