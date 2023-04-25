Экоактивисты заблокировали дороги в Берлине, есть погибшие

Не менее 3 смертей (по другим данным, около десятка) насчитали сегодня в Берлине из-за блокировки дорог с машинами скорой помощи климатическими активистами в Берлине.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Задержан мужчина из Пакистана, он нанёс побои одному из активистов и был задержан полицией.