https://news.day.az/world/1558398.html Экоактивисты заблокировали дороги в Берлине, есть погибшие - ВИДЕО
Экоактивисты заблокировали дороги в Берлине, есть погибшие - ВИДЕО
Не менее 3 смертей (по другим данным, около десятка) насчитали сегодня в Берлине из-за блокировки дорог с машинами скорой помощи климатическими активистами в Берлине.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Задержан мужчина из Пакистана, он нанёс побои одному из активистов и был задержан полицией.
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