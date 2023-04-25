Британские военные прибыли в Судан.

Как отмечается, военные приземлились в Порт-Судане на Красном море. Телеканал Sky News сообщает, что транспортный самолет C-17 направлялся в сторону Судана, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

"Группа британских военных полетела в порт на востоке Судана с разведывательной миссией, в то время как Соединенное Королевство вырабатывает варианты для помощи в эвакуации британских граждан, застрявших в охваченной кризисом стране", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает телеканал, прибытие военных пока не означает скорых действий по помощи в эвакуации граждан. Телеканал со ссылкой на источники в правительстве королевства добавил, что британский военный корабль HMS Lancaster также находится недалеко от региона и может быть задействован в помощи с эвакуацией.

