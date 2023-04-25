Facebook удалил пост экс-посла Франции о т.н.“геноциде армян”

Накануне в социальной сети Facebook был удален пост экс-посла Франции в Армении Джонатана Лакотта в память о так называемом "геноциде армян".

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Отметим, что соцсеть также ограничила аккаунт дипломата.