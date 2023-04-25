https://news.day.az/world/1558449.html Facebook удалил пост экс-посла Франции о т.н.“геноциде армян”
Facebook удалил пост экс-посла Франции о т.н.“геноциде армян”
Накануне в социальной сети Facebook был удален пост экс-посла Франции в Армении Джонатана Лакотта в память о так называемом "геноциде армян".
Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Отметим, что соцсеть также ограничила аккаунт дипломата.
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