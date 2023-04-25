Пекин поддерживает реформистскую инициативу генсека ООН

Пекин поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гуттериша по реформированию международных финансовых институтов. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель КНР в Организации Чжан Цзюнь, сообщает сегодня, 25 апреля, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

"Мы поддерживаем инициативу генерального секретаря Гуттериша, направленную на то, чтобы провести реформу международных финансовых учреждений. Действовать нужно немедленно для того, чтобы также улучшить глобальную систему управления", - сказал китайский дипломат.

При этом, по его словам, Китай настаивает на немедленной реализации предложения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением о реформировании международных финансовых институтов.

На заседании СБ ООН он также предложил турецким банкам выступить посредниками в продаже российской агропродукции. Инициативу положительно оценил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.