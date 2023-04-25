Турция станет страной с ядерным статусом

Турция получит статус страны с ядерной энергетикой с первой поставкой 27 апреля ядерного топлива на атомную электростанцию Аккую.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, затем на электростанции начнутся испытания топлива и процессы сертификации.

Отметим, что атомная электростанция Аккую была построена в регионе Бююкеджели турецкой провинции Мерсин в рамках соглашения, подписанного 12 мая 2010 года между президентами Турции и России.

В апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора, в июне 2020 года - второго, в марте 2021 года - третьего, а в июне 2022 года - последнего реактора.