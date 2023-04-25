Израиль предлагает Судану услуги посредника

Израиль готов выступить посредником между сторонами конфликта в Судане и пригласил их лидеров в страну для переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, передает Day.Az cо ссылкой на Глобальный еврейский онлайн центр.

Как отметили в ведомстве, усилия по разрешению конфликта Израиль прилагал "по различным каналам" с начала противостояния сторон, а "прогресс, достигнутый в последние дни в ходе переговоров, очень обнадеживает". Вскоре после заявления израильского МИДа госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа, отмечает издание. Перемирие начало действовать с полуночи 24 апреля. Это подтвердили и противоборствующие стороны.

Выбор Израиля в качестве возможной площадки для переговоров обусловлен, по словам главы израильского МИДа Эли Коэна, "налаженным контактом с "различными сторонами в Судане". "После моего визита в Хартум, целью которого было подписание исторического мирного соглашения между Израилем и Суданом, мы поддерживали контакты с различными сторонами", - цитирует издание слова Коэна. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что "Израиль приложит все усилия, чтобы остановить войну и насилие в Судане".