Около 100 детей пострадали при пожаре в школе в Конго

Около сотни детей пострадали в результате мощного пожара в Конго. Огонь вспыхнул в католической школе на юго-востоке страны. Пламя возникло в общежитии для учеников и стремительно перекинулось на соседние корпуса, где шли занятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь отрезал детям путь к выходу, чтобы спастись им пришлось выбраться на крышу и прыгать с большой высоты.

По последним данным, госпитализированы 97 школьников, около 30 из них получили переломы при падении, сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.