https://news.day.az/world/1558515.html Около 100 детей пострадали при пожаре в школе в Конго - ВИДЕО
Около 100 детей пострадали при пожаре в школе в Конго - ВИДЕО
Около сотни детей пострадали в результате мощного пожара в Конго. Огонь вспыхнул в католической школе на юго-востоке страны. Пламя возникло в общежитии для учеников и стремительно перекинулось на соседние корпуса, где шли занятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь отрезал детям путь к выходу, чтобы спастись им пришлось выбраться на крышу и прыгать с большой высоты.
По последним данным, госпитализированы 97 школьников, около 30 из них получили переломы при падении, сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.
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