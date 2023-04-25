Трамп сравнил США со свалкой

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику действующего главы американского государства Джо Байдена и назвал США свалкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС политик напомнил, что под его руководством у США была самая охраняемая граница в истории страны, а при Байдене государство превратилось в свалку из-за наплыва нелегалов. Он заявил, что при Байдене южная граница фактически исчезла, а в страну приехали миллионы мигрантов.

"Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками. Многие из этих людей очень опасны", - заключил Трамп. Он добавил, что действия Байдена на посту президента привели к сильнейшей инфляции и катастрофе в Афганистане, а также поставили мир на грань третьем мировой войны.