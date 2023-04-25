BLM-активисты вышли на протесты с огнестрельным оружием
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В Акроне (штат Огайо, США) BLM-активисты вышли на протесты с огнестрельным оружием, 24 апреля сообщает News Share.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они требуют наказать полицейских, которые убили подозреваемого чернокожего при задержании.