https://news.day.az/world/1558535.html BLM-активисты вышли на протесты с огнестрельным оружием - ВИДЕО
BLM-активисты вышли на протесты с огнестрельным оружием - ВИДЕО
В Акроне (штат Огайо, США) BLM-активисты вышли на протесты с огнестрельным оружием, 24 апреля сообщает News Share.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они требуют наказать полицейских, которые убили подозреваемого чернокожего при задержании.
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