Великобритания созывает совбез ООН

Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Судане на вторник, 25 апреля. Об этом заявила 24 апреля на заседании СБ постпред Британии при международной организации Барбара Вудворд, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я бы хотела также выразить вслед за генсеком ООН обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане и повторить призыв к немедленному прекращению насилия. Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра", - сказала она.