Байден объявил об участии в президентских выборах

Американский лидер Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание", - заявил президент.

Байден объявил об участии в выборах в видеообращении, выпущенном его новой предвыборной командой. В нем он отметил, что "его работа - защищать американскую демократию".