Евросоюз запустил процесс совместных закупок газа

Евросоюз со вторника запускает процесс совместных закупок газа. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС. Это ключевой шаг к наполнению нашего газового хранилища к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами", - говорится в заявлении ЕК.