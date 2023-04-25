https://news.day.az/world/1558607.html Евросоюз запустил процесс совместных закупок газа
Евросоюз запустил процесс совместных закупок газа
Евросоюз со вторника запускает процесс совместных закупок газа. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы сильнее, когда действуем в единстве и солидарности. Сегодня мы запускаем первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС. Это ключевой шаг к наполнению нашего газового хранилища к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами", - говорится в заявлении ЕК.
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