Стражам лондонского Тауэра выданы новые мундиры для знаменательной даты

Инициалы Карла III в преддверии коронации появились на мундирах бифитеров, стражей лондонского Тауэра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Стражи носят инициалы монарха на своих мундирах со времен Елизаветы I. На этой неделе 35 бифитеров получили новую одежду, известную как "голубое платье", с королевской короной красного цвета с инициалами CIIIR Карла III.

Мундиры были сшиты командой из более чем 40 портных компании Kashket and Partners, известной созданием униформы для многих членов королевской семьи. Заказ был оплачен благотворительной организацией Historic Royal Palaces, которая управляет лондонским Тауэром.

Каждый мундир весит от 2,3 кг до 3 кг, а на его создание ушло более 30 часов. Стражники надевают мундиры поверх темных брюк, которые идут в комплекте с темной шляпой с кисточками и туфлями с пряжками.

Пит Макгоуран, главный старшина стражников Тауэра, сказал: "Мы очень рады, что можем представить эту новую форму за неделю до коронации, продолжая гордую и давнюю связь бифитеров с монархией. Для всех нас будет честью и гордостью надеть их [мундиры] в эту особенную неделю".

Коронация Карла III и королевы-консорта Камиллы пойдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве.