В Иране студентку выгнали из аудитории за одежду

В Иране студентку, пришедшую в университет в нетрадиционной для этой страны одежде, мулла выгнал с занятий.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На видео охранник вуза требует от нее покрыть голову и надеть накидку, однако девушка отказывается подчиняться его приказу.

Студентка выражает протест тому, что лишена на своей родине минимальной свободы - выбора одежды, и ей это надоело. Она добавила, что не хочет жить в такой стране.