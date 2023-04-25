https://news.day.az/world/1558626.html В Иране студентку выгнали из аудитории за одежду - ВИДЕО
В Иране студентку выгнали из аудитории за одежду - ВИДЕО
В Иране студентку, пришедшую в университет в нетрадиционной для этой страны одежде, мулла выгнал с занятий.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
На видео охранник вуза требует от нее покрыть голову и надеть накидку, однако девушка отказывается подчиняться его приказу.
Студентка выражает протест тому, что лишена на своей родине минимальной свободы - выбора одежды, и ей это надоело. Она добавила, что не хочет жить в такой стране.
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