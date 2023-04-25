Суданские военные захватили боилогическую лабораторию

Военные одной из сторон конфликта в Судане захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саида Абида, передает Day.Az.

"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон", - цитирует телеканал слова Абида.