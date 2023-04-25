https://news.day.az/world/1558638.html Суданские военные захватили боилогическую лабораторию
Суданские военные захватили боилогическую лабораторию
Военные одной из сторон конфликта в Судане захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний, включая полиомиелит и корь.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане Нима Саида Абида, передает Day.Az.
"Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории системы общественного здравоохранения <...> одной из воюющих сторон", - цитирует телеканал слова Абида.
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