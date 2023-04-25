Турецкий сверхзвуковой самолет совершил первый полет - ВИДЕО
Первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Турции Hürjet успешно прошел испытания.
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet успешно совершил свой первый полет. Хвала Всевышнему. Пусть это будет еще одним подарком на пути [реализации концепции] "Столетие Турции", - говорится в публикации.
Турецкий лидер поделился кадрами того, как Hürjet покидает ангар и совершает свой первый полет.
Сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet является разработкой турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре