Турецкий сверхзвуковой самолет совершил первый полет

Первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Турции Hürjet успешно прошел испытания.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet успешно совершил свой первый полет. Хвала Всевышнему. Пусть это будет еще одним подарком на пути [реализации концепции] "Столетие Турции", - говорится в публикации.

Турецкий лидер поделился кадрами того, как Hürjet покидает ангар и совершает свой первый полет.

Сверхзвуковой реактивный самолет Hürjet является разработкой турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).