Силы спецназа Судана захватили посольство Омана

Вооруженные силы Судана заявили, что силы быстрого реагирования (спецназ) захватили здание посольства Омана в столицы страны Хартуме и угнали принадлежащий диппредставительству автомобиль. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также получили сообщение из посольства Султаната Оман о том, что повстанцы заняли здание посольства и угнали автомобиль, принадлежащий дипмиссии", - заявили в армии Судана.

В свою очередь МИД Омана сообщил, что посольство страны в Хартуме "находится в целости и сохранности".