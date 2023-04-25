Харрис снова будет "парой" Байдена на выборах

Действующая вице-президент США Камала Харрис сообщила в Twitter, что будет баллотироваться на выборы 2024 года вместе с Джо Байденом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Мы, будучи американцами, верим в свободу и в то, что демократия будет сильна в той же степени, насколько [у людей] будет стремление бороться за нее. Поэтому Джо Байден и я выдвигаем свои кандидатуры [на выборы 2024 года]", - заявила она.