https://news.day.az/world/1558680.html Эрдоган наградит местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции
Эрдоган наградит местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции
55 тыс. местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции, будут награждены медалями.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения медали "За самоотверженность".
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