Эрдоган наградит местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции

55 тыс. местных и иностранных граждан, проявивших самоотверженность во время землетрясений в Турции, будут награждены медалями.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения медали "За самоотверженность".

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