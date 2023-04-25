Трамп считает возможное переизбрание Байдена катастрофой

Избрание американского лидера Джо Байдена на второй президентский срок может привести к третьей мировой войне. Такое мнение во вторник, 25 апреля, высказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az.

"У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Идут разговоры о ядерном оружии, а у нас [руководит государством] человек, который не понимает, что происходит", - сказал он.

Трамп также отметил, что Байден не выступал с заявлением о своем переизбрании публично. Вместо этого объявление было записано заранее, причем его пришлось переснимать 4-5 раз, так как политик не мог правильно произнести свою речь.