https://news.day.az/world/1558699.html Bayraktar KIZILELMA будет продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST 2023
Bayraktar KIZILELMA будет продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST 2023
Первый беспилотный боевой самолет Турции Bayraktar KIZILELMA будет продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST 2023.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, самолет вылетел из аэропорта Чорлу в 13:30 по местному времени. Примерно через 45 минут он приземлится в стамбульском аэропорту Ататюрк.
Согласно информации, самолет будет представляться на фестивале с 27 апреля по 1 мая.
Отметим, что первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA был произведен со 100-процентным местным капиталом в 2021 году. Первый полет самолета состоялся 14 декабря 2022 года, а второй - 23 января 2023 года.
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