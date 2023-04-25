Новое решение ЕС относительно YouTube и TikTok

Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 25 августа усилит контроль над 19 крупными интернет-платформами и поисковыми системами. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Речь идет в том числе о таких площадках как Google, YouTube, Twitter, Instagram, App Store, TikTok и Snapchat. Уточняется, что они будут обязаны блокировать незаконный контент, нанимать контент-модераторов для каждого языка в ЕС и ежегодно отчитываться перед Евросоюзом о борьбе с опасной информацией.