https://news.day.az/world/1558701.html Новое решение ЕС относительно YouTube и TikTok
Новое решение ЕС относительно YouTube и TikTok
Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 25 августа усилит контроль над 19 крупными интернет-платформами и поисковыми системами. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
Речь идет в том числе о таких площадках как Google, YouTube, Twitter, Instagram, App Store, TikTok и Snapchat. Уточняется, что они будут обязаны блокировать незаконный контент, нанимать контент-модераторов для каждого языка в ЕС и ежегодно отчитываться перед Евросоюзом о борьбе с опасной информацией.
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