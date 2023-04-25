Жители Гаити пережили налет вооруженных бандитов

Жители района Дебюсси в столице Гаити Порт-о-Пренс пережили налет вооруженных бандитов, после чего линчевали и сожгли заживо некоторых из них, выложив видео с расправой в сеть. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что полиция Гаити незамедлительно прибыла на место происшествия. В ходе перестрелки с бандитами, некоторые из которых были убиты, при этом местное население оказывало активное содействие полиции. Удалось изъять четыре единицы огнестрельного оружия.

"Идя на открытое сотрудничество с полицией, жители этого района поддержали решимость, волю и готовность полиции бороться с организованной преступностью в стране", - заявили в полиции Гаити.

В тот же день в другом районе Гаити, Канапе-Вер, местные жители убили 14 вооруженных бандитов, помещенных полицией в автозак, и сожгли их тела.