В Судан могут направить военных США

Военный контингент США может быть отправлен в Порт-Судан на северо-востоке Судана для обеспечения эвакуации американских граждан из страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американские солдаты могут быть задействованы в охране маршрута протяженностью более 800 км между Порт-Суданом и столицей страны Хартумом для вывоза нескольких тысяч граждан США. По данным канала, Пентагон рассматривает несколько возможных вариантов эвакуации, однако, окончательного решения пока не принято.

В настоящее время, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американские военные запускают разведывательные беспилотники вблизи наземного маршрута для выявления потенциальных угроз. По его словам, эвакуация американцев пока слишком рискованна, и поэтому власти США рассматривают наилучший вариант проведения такой операции.