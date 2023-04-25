Успешно проведен испытательный полет первого турецкого реактивного самолета HÜRJET
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Турецкая компания TUSAŞ, специализирующаяся на высокотехнологичной продукции в сфере аэрокосмической промышленности, провела испытательный полет первого реактивного самолета отечественного производства HÜRJET.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld, испытательный полет был успешно завершен.

Отметим, что военный самолет HÜRJET поступит на вооружение ВВС Турции, заменив Т-38 и F-5.