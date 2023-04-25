https://news.day.az/world/1558726.html Успешно проведен испытательный полет первого турецкого реактивного самолета HÜRJET
Успешно проведен испытательный полет первого турецкого реактивного самолета HÜRJET
Турецкая компания TUSAŞ, специализирующаяся на высокотехнологичной продукции в сфере аэрокосмической промышленности, провела испытательный полет первого реактивного самолета отечественного производства HÜRJET.
Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld, испытательный полет был успешно завершен.
Отметим, что военный самолет HÜRJET поступит на вооружение ВВС Турции, заменив Т-38 и F-5.
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