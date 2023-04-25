Неудачная посадка японского модуля на Луну

Попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной. Об этом сообщил глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада во время выступления, которое транслировалось на YouTube-канале корпорации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку", - заявил Хакамада.

По его словам, попытку посадки Hakuto-R на Луну можно считать неудачной из-за того, что во время посадки модуля на естественный спутник Земли с ним была потеряна связь.

"В настоящее время мы не можем установить связь с аппаратом. У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт", - отметил глава Ispace.

Hakuto-R должен был сесть на поверхность Луны в 19:40 по московскому времени.