Макрону предложили отдать Бордо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отдать город Бордо, если он хочет участвовать в переговорах по Крыму от имени Киева. Как передает Day.Az, об этом Данилов заявил в интервью The Telegraph.

Данилов заявил, что французский лидер глубоко ошибается, если считает возможным действовать за "спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом". "Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать?", - сказал секретарь СНБО.

Данилов возмущен тем, что Париж не поставил Киев в известность о консультациях с Китаем по мирным переговорам. По его словам, без участия Украины "никто ни о чем не будет договариваться".