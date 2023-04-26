Белый дом о претензиях к возрасту Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что претензии к возрасту президента США Джо Байдена высказывались и в период кампании 2020 года, но он исполняет задачи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач", - рассказала Жан-Пьер.

По ее словам, представители Республиканской партии не исполняют задач во благо американских граждан.