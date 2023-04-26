Утекшие в сеть секретные документы не испортят отношения между Южной Кореей и США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что информация из утечки секретных документов Пентагона, свидетельствующих в том числе, что США собирали разведданные о своем союзнике, не повлияет на отношения между Сеулом и Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Я считаю, что это не является причиной для того, чтобы поколебать нерушимое доверие, которое поддерживает альянс США и Южной Кореи, потому что он основан на общих ценностях, таких как свобода", - заявил глава государства.

Он также отметил, что было бы нереалистично ожидать в ближайшее время соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, важно сделать все возможное, чтобы Северная Корея никогда не использовала ядерное оружие.