Генсек ООН призывает стороны конфликта установить мир в Судане

По меньшей мере 400 человек стали жертвами столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане, пострадали свыше 3,7 тыс. человек. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

"Более 3700 человек пострадали, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома", - продолжил генсек всемирной организации.

Генеральный секретарь добавил, что конфликт не решить на поле боя, стороны должны прийти к постоянному прекращению огня.

"Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, достигнутое при посредничестве США, и вместе прийти к установлению постоянного прекращения боевых действий", - сказал Гутерриш.

"Боевые действия должны немедленно остановиться. Нам необходимы все усилия для достижения мира. Я призываю стороны конфликта, генералов Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагало, суданские вооруженные силы и спецназ к прекращению огня. Важно, чтобы суданские лидеры поставили во главу угла интересы людей. Конфликт не будет и не должен быть решен на поле боя", - отметил генсек.