Талибан устранил организатора терракта в аэропорту

Представители движения "Талибан" убили боевика из группировки "Исламское государство", который устроил теракт в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Сообщается, что уничтоженный боевик был высокопоставленным членом местной террористической ячейки. Его имя осталось не названным.