https://news.day.az/world/1558821.html Талибан устранил организатора терракта в аэропорту
Талибан устранил организатора терракта в аэропорту
Представители движения "Талибан" убили боевика из группировки "Исламское государство", который устроил теракт в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
Сообщается, что уничтоженный боевик был высокопоставленным членом местной террористической ячейки. Его имя осталось не названным.
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