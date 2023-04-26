В январе-марте 2023 года Турция увеличила экспорт цемента в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на 25,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 22,3 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили TurkicWorld в Министерстве торговли Турции.

В марте этого года Турция увеличила экспорт цемента в ОАЭ увеличился на 11,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года до 5,4 миллионов долларов.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (март 2022-март 2023) Турция экспортировала цемент на сумму 5,3 миллиарда долларов.