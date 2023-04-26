Великобритания начала операцию по эвакуации граждан из Судана

Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Судана, объявил во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Офис главы правительства в Лондоне сообщил вечером, что первый самолет для эвакуации британских граждан из раздираемой боями африканской страны уже взлетел, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

По словам Риши Сунака, это масштабная, сложная операция по эвакуации, проводимая британскими королевскими военно-воздушными силами (RAF). По словам британского премьера, приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым слоям населения, включая семьи с детьми и пожилым людям.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что самолеты Королевских ВВС взлетят в обратный пусть с авиабазы близ столицы Судана Хартума. Представитель Даунинг-стрит объявил, что взлетел первый британский военный самолет с британцами на борту, эвакуированными из Судана. Представитель офиса Сунака сообщил, что позже из аэропорта Хартума вылетят еще два рейса.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил Sky News, что он провел переговоры с лидерами противоборствующих сил в Судане либо напрямую, либо через посредников, попросив их разрешить британцам и лицам с двойным гражданством, включая детей, покинуть страну.

Он добавил, что очень рад, что воюющие стороны в Судане объявили о прекращении огня, но что перемирие "уже вступало в силу в прошлом, а затем рухнуло", поэтому ситуация в Судане остается опасной и непредсказуемой.

Как сообщило МИД Великобритании, те, у кого есть британский паспорт, могут подать заявку на вылет. Кроме того, ближайшие родственники британских граждан, которые не являются гражданами Великобритании, также имеют право на участие, если у них есть действительное разрешение на въезд в Великобританию.

Лондон работает над тем, чтобы разрешить британским гражданам покидать Судан в "других пунктах выезда", но министерство пока не обнародовало подробностей по этому поводу.