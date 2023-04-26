Пентагон усилит контроль за чувствительными документами

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg сообщила, что американское оборонное ведомство планирует в долгосрочной перспективе провести "стресс-тест" систем обработки секретной информации после утечки в сеть секретных документов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Цель состоит в том, чтобы обеспечить оперативный обмен разведывательными данными, удостоверившись в отсутствии контрразведки или внутренней угрозы", - цитирует издание слова Хикс.

Замминистра обороны США заявила, что последствия утечек для Пентагона были тяжелыми и показали, что ведомству необходимо "уйти в гораздо более закрытую среду". Отмечается, что в главном военном управлении США уже предприняли шаги по сокращению уровня распространения секретных материалов в вооруженных силах.