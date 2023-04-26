Турция уменьшила экспорт кожевенного производства в Германию

В январе - марте 2023 года экспорт продукции кожных изделий из Турции в Германию уменьшился на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 38,4 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, б этом сказали в четверг TurkicWorld в министерстве торговли Турции.

В марте 2023 года экспорт продукции кожных изделий из Турции в Германию также уменьшился на 11 процентов составив 14 миллионов долларов.

Отметим что, в январе - марте 2023 года экспорт продукции кожных изделий из Турции на мировые рынки увеличился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 570,4 миллионов долларов.

В марте 2023 года Турция экспортировала на мировые рынки одну из отраслей легкой промышленности - продукцию кожевенного производства на сумму 219,9 миллиона долларов, что на 14,7 процента больше показателя за аналогичный месяц 2022 года.

Так же отметим чо, за последние 12 месяцев (март 2022 - март 2023) Турция экспортировала продукцию кожевенного производства на сумму 2,1 миллиарда долларов.