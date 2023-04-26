Верблюд чуть не съел ребенка в зоопарке в Турции

В Турции верблюд напал на 8-летнего мальчика, который слишком близко подошёл к вольеру. Животное внезапно набросилось на ребенка, схватило его пастью за голову и подняло в воздух.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отец мгновенно отреагировал на крик сына, подскочил и выхватил его. Пострадавшему мальчику оказали помощь.

Теперь владельцы зоопарка решают вопрос, что делать с агрессивным верблюдом. Скорее всего, его усыпят, это стандартная практика в случае нападения животных на человека.