https://news.day.az/world/1558875.html Верблюд чуть не съел ребенка в зоопарке в Турции - ВИДЕО
Верблюд чуть не съел ребенка в зоопарке в Турции - ВИДЕО
В Турции верблюд напал на 8-летнего мальчика, который слишком близко подошёл к вольеру. Животное внезапно набросилось на ребенка, схватило его пастью за голову и подняло в воздух.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отец мгновенно отреагировал на крик сына, подскочил и выхватил его. Пострадавшему мальчику оказали помощь.
Теперь владельцы зоопарка решают вопрос, что делать с агрессивным верблюдом. Скорее всего, его усыпят, это стандартная практика в случае нападения животных на человека.
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