https://news.day.az/world/1558880.html Сильнейшие тропические дожди вызвали наводнение в Омане - ВИДЕО
Сильнейшие тропические дожди вызвали наводнение в Омане - ВИДЕО
Мощный тропический циклон прямо сейчас накрывает Аравийский полуостров. Сильнейшие дожди в Омане привели к потопам сразу в нескольких городах.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, бурные потоки размыли дороги и практически парализовали транспортное сообщение, снося все на своем пути.
Местные жители в панике покидают свои дома из-за экстремальной погоды. По данным синоптиков, в ближайшие дни ливни только усилятся.
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