Сильнейшие тропические дожди вызвали наводнение в Омане

Мощный тропический циклон прямо сейчас накрывает Аравийский полуостров. Сильнейшие дожди в Омане привели к потопам сразу в нескольких городах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, бурные потоки размыли дороги и практически парализовали транспортное сообщение, снося все на своем пути.

Местные жители в панике покидают свои дома из-за экстремальной погоды. По данным синоптиков, в ближайшие дни ливни только усилятся.