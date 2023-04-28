Нидерланды вводят ограничения на зеленую энергетику

Нидерланды делают ставку на развитие ветряной генерации, однако уже сейчас ветряки убивают десятки тысяч перелетных птиц ежегодно. Власти собираются остановить бойню, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

В рамках проекта, проводимого Университетом Амстердама, министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен призовет собственников ветряных парков в Северном море снижать скорость вращения лопастей дважды в год - во время миграции птиц.

Пилотный проект планируется начать в ближайший сезон миграции птиц. В агентстве замечают, что ученые способны точно предсказывать время миграции - за два дня до перелета, чтобы у энергокомпаний было время принять меры. Планируется, что вращение лопастей замедлят до двух оборотов в минуту на 12−48 часов.

Каждый октябрь миллионы перелетных птиц пересекают Северное море по пути в теплые края и возвращаются обратно в мае. Многие из них при этом гибнут от лопастей ветряных турбин. По данным инициативы четырех энергокомпаний Amsterdam Wind, ежегодно нидерландские ветропарки уничтожают 50 тыс. птиц.

Какие потери понесут владельцы электростанций, неизвестно, пишет Bloomberg. По его данным, в случае успеха эксперимент распространят на все будущие ветропарки. К 2030 году власти страны планируют увеличить мощность морской ветряной генерации более чем в пять раз - до 21 ГВт. Пока все производство электроэнергии из ветра покрывает лишь 18% потребления в стране, в то время как на газовую генерацию приходится более 40%.