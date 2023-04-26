«Альтернатива для Германии» стала третьей по популярности партией страны

Партия "Альтернатива для Германии" упрочила отрыв от входящих в правящую коалицию "Зелёных" в рейтинге популярности политических объединений ФРГ. Об этом сообщает "Вельт" со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения ИНСА, передает Day.Az.

По данным исследования, уровень политической поддержки "Зелёных" снизился за прошедшую неделю на 0,5 п.п. до 14,5%, что является наихудшим показателем для партии с декабря 2021 года. В то же время, за "АдГ" готовы отдать голоса 16% респондентов, что на 1,5 п.п. больше, чем за "экологическое" политическое объединение.

"Таким образом, "Альтернатива для Германии" упрочила свои позиции в качестве третьей по популярности партии в стране", - констатирует издание.

Лидирующие позиции занимает консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за который готовы проголосовать 27,5% участников опроса. На втором месте располагается Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 20% голосов. Подобно "Зелёным", старший партнер по правящей коалиции также потерял в поддержке избирателей за прошедшую неделю - снижение составило 1 п.п. Из "правительственного трио" свои позиции удалось упрочить лишь Свободной демократической партии Германии (СвДП). Согласно результатам опроса, за "либералов" готовы проголосовать 9% избирателей, что на 1 п.п. выше показателей недельной давности.

"Уровень поддержки всех правящих партии остается ниже уровня последних парламентских выборов", - констатировал глава института ИНСА Герман Бинкерт. Как подчеркнул социолог, в случае, если бы парламентские выборы состоялись в предстоящее воскресенье, СДПГ, "Зелёные" и СвДП не смогли бы сформировать коалицию, поскольку их уровень поддержки составляет лишь 43,5%. "Без блока ХДС/ХСС нет комфортного большинства для формирования правительства", - резюмировал он.