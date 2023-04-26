https://news.day.az/world/1558927.html Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
В турецком городе Бурса грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим школьников.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило "TRT Haber".
Отмечено, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Нилюфер города Бурса пострадали 23 человека, в том числе водитель автобуса.
После аварии на место происшествия было привлечено большое количество полицейских, пожарных и бригад скорой медицинской помощи.
Согласно информации, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, чувствуют себя хорошо, их жизни вне опасности.
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