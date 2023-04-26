В турецком городе Бурса грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим школьников.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило "TRT Haber".

Отмечено, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Нилюфер города Бурса пострадали 23 человека, в том числе водитель автобуса.

После аварии на место происшествия было привлечено большое количество полицейских, пожарных и бригад скорой медицинской помощи.

Согласно информации, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, чувствуют себя хорошо, их жизни вне опасности.