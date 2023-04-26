Карл III отказался от предложения назвать в его честь терминал Хитроу

Король Великобритании Карл III отказался от идеи, чтобы один из терминалов лондонского аэропорта Хитроу носил его имя. Об этом сообщила в среду газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, руководство аэропорта хотело отметить предстоящую коронацию монарха, назвав в честь него пятый терминал. Его ввели в эксплуатацию в 2008 году. Он практически эксклюзивно используется британской авиакомпанией British Airways. Переименование продолжило бы традицию, начатую в 2014 году. Тогда второй терминал Хитроу был назван Queen's Terminal ("Терминал королевы") в честь Елизаветы II.

Как говорится в статье The Times, в канцелярии монарха попросили правительство ответить отказом на эту инициативу из-за несогласия короля. Один из источников в кабинете министров пояснил это "соображениями в области охраны окружающей среды", сферы, в которую нынешний монарх активно вовлечен уже десятки лет.

Издание в этой связи обращает внимание на то, что любые предложения использовать в названиях королевские имена или титулы всегда подвергаются тщательному анализу.