Страны ОПЕК+ могут продолжить сотрудничество и после окончания сделки

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ могут продолжить сотрудничество и после окончания сделки, в том числе в рамках технологического взаимодействия и создания совместных проектов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на марафоне "Знание. Первые", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что соглашение ОПЕК+ действует до конца 2023 года. "Но у нас есть соглашение, которое мы подписали несколько лет назад, о том, что если не будет необходимости координировать наши действия, рынок будет сам хорошо работать и балансироваться, мы просто будем собираться, мониторить ситуацию, обсуждать ситуацию на мировых рынках, обмениваться опытом, возможно, технологиями, создавать совместные проекты", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что ОПЕК+ учитывает интересы не только производителей нефти, но и ее потребителей. "Мы не говорим о том, что мы регулируем цены. Очень важно, что мы говорим о том, что должен быть баланс интересов между экспортерами и потребителями", - добавил Новак.

По его мнению, если ОПЕК+ будет играть на повышение цен на нефть и снижение предложения, это приведет к тому, что энергетические ресурсы стран альянса будут замещены другими, более дешевыми, ресурсами. "Поэтому здесь вопрос конкуренции, вопрос того, как работать на рынке, балансируя между другими конкурентными источниками энергии и обеспечивая стабильную работу отрасли", - подчеркнул вице-премьер.